Juventus Jacobelli Ritorno da incubo per Spalletti a Napoli

Ilprimatonazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xavier Jacobelli analizza il ritorno di Luciano Spalletti allo stadio Maradona di Napoli, descrivendolo come un incubo per l'allenatore. L'articolo approfondisce gli aspetti della sua esperienza e le dinamiche della partita, offrendo una riflessione sulla sfida tra Juventus e Napoli.

In un lungo post su facebook, Xavier Jacobelli ha analizzato il ritorno da incubo di Luciano Spalletti allo stadio Maradona di Napoli. Ecco l’anaisi completa di Jacobelli: Jacobelli analizza la partita del Maradona “ Rasmus Hojlund non segnava dal 5 ottobre scorso. Ha fulminato la Juve con una doppietta d’autore che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus jacobelli ritorno da incubo per spalletti a napoli

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Jacobelli “Ritorno da incubo per Spalletti a Napoli”

News recenti che potrebbero piacerti

Pagelle Juve: Kelly danno costante, Cabal incubo, Yildiz campione - Alla Juve non basta la perla di Yildiz: la squadra bianconera ha dovuto fare i conti con il Napoli di Conte agguerrito e con una grandissima ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Jacobelli Ritorno Incubo