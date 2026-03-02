juve recupera con le sostituzioni e strappa un pareggio contro la roma

La partita tra Roma e Juventus si conclude con un pareggio, grazie alle sostituzioni effettuate dalla squadra bianconera che hanno cambiato le sorti dell'incontro. La Juventus riesce a recuperare lo svantaggio e a ottenere un risultato utile, mentre la Roma rimane a zero punti. La gara si svolge in un clima di grande tensione e intensità, catturando l'attenzione degli spettatori.

La partita tra Roma e Juventus, giocata all'Olimpico, ha regalato ai tifosi un pomeriggio ricco di emozioni. La Roma era partita con il piede giusto, conducendo la gara con un vantaggio di 3-1. Questo score sembrava mettere in sicurezza il risultato, ma svariate scelte di Spalletti hanno portato a un finale inaspettato. I Bianconeri sono riusciti a recuperare, chiudendo il match sul 3-3 e sorprendendo tutti gli allegri spettatori. Nel primo tempo, la Roma ha mostrato un gioco offensivo e aggressivo, mettendo in difficoltà la difesa della Juve.

Conceicao porta in vantaggio la Juventus contro la Roma

Gatti salva la Juve al 93?, la Roma si morde le mani: 3-3 all’OlimpicoROMA (ITALPRESS) – Pericolo scampato per la Juventus e occasionissima persa per la Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. E’ un gol di Gatti al 93? a impedire ai giallorossi di salire a +7 e a evit ... lagazzettadelmezzogiorno.it

