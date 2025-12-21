Juve di risalita | la squadra di Spalletti sempre più cinica e convincente strappa gli applausi dai quotidiani Le prospettive dopo il successo con la Roma

La Juventus di Spalletti sta mostrando segnali di crescita, con una fase di risalita caratterizzata da maggiore solidità e concretezza. La squadra si sta avvicinando a un rendimento più stabile, grazie anche all'ottimo lavoro del tecnico toscano. Le recenti prestazioni, come quella contro la Roma, confermano un percorso positivo che potrebbe delineare un futuro più stabile e convincente per i bianconeri.

Juve sempre più cinica e convincente, la Rosea esalta la crescita dei bianconeri: squadra solida, il lavoro del tecnico toscano inizia a dare i suoi frutti. Il buongiorno per tutto il popolo bianconero arriva direttamente dalle colonne del principale quotidiano sportivo nazionale. La Gazzetta dello Sport, nella sua attenta analisi del day-after, oggi non lesina elogi e “strappa gli applausi” per la prova di forza offerta dalla Vecchia Signora nel delicatissimo big match contro la Roma. Quella andata in scena all’Allianz Stadium non è stata una vittoria banale, ma la fotografia nitida di una squadra che sta mutando pelle, diventando  sempre più solida e convincente  ogni settimana che passa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

