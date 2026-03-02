Jim Carrey ' irriconoscibile' ai César ma il portavoce dei premi assicura | Era davvero lui

Durante la cerimonia dei César, Jim Carrey è apparso molto diverso dal solito, attirando l’attenzione dei presenti. Alcuni spettatori hanno messo in dubbio la sua identità, ma il portavoce dei premi ha confermato che si trattava effettivamente dell’attore. Il delegato generale dei riconoscimenti cinematografici francesi ha poi spiegato di aver chiarito la situazione dopo le varie ipotesi circolate online.

Il delegato generale dei riconoscimenti cinematografici francesi ha voluto chiarire la situazione dopo numerose ipotesi apparse online. L'apparizione di Jim Carrey ai premi César ha scatenato un'ondata di commenti, ipotesi e strane idee riguardanti sosia e persino cloni. A provare a fare un po' di chiarezza su quanto accaduto è stato ora Gregory Caulier, delegato generale dei prestigiosi riconoscimenti, difendendo il coinvolgimento della star hollywoodiana nella serata. Jim Carrey era arrivato per ritirare il premio alla carriera ed era salito sul palco, pronunciando anche un discorso in francese. Il suo aspetto fisico, tuttavia, ha sorpreso moltissimi fan e online sono iniziate ipotesi di ogni tipo, arrivando persino a parlare di potenziali cloni o cospirazioni legati ai segreti di Jeffrey Epstein e del mondo di Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

