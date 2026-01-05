Sharm El-Sheik 600 turisti italiani bloccati | i primi rientri stasera

A Sharm El-Sheik, circa 600 turisti italiani sono attualmente bloccati a causa della cancellazione di tre voli verso Milano, avvenuta ieri per un guasto tecnico nelle comunicazioni aeree in Grecia. I primi rientri sono previsti questa sera, mentre si stanno organizzando ulteriori soluzioni per garantire il ritorno dei viaggiatori.

A seguito della cancellazione di tre voli commerciali diretti a Milano nella giornata di ieri – a causa della sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni – circa 600 connazionali sono attualmente fermi nella località turistica di Sharm El-Sheik, in Egitto. Lo riferisce la Farnesina. Di essi, i clienti Alpitour (circa 90) dovrebbero rientrare con un volo straordinario Neos, previsto partire a mezzanotte di stasera. Sullo stesso volo, rientreranno altri connazionali con il coordinamento dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, che ha inviato due funzionari sul posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sharm El-Sheik, 600 turisti italiani bloccati: i primi rientri stasera Leggi anche: Circa 600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik: cancellati tre voli per Milano Leggi anche: Caos aerei in Grecia, la Farnesina: “Sono 600 i turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Farnesina: "Circa 600 italiani bloccati a Sharm El-Sheik per chiusura spazio aereo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Farnesina: 'Circa 600 italiani bloccati a Sharm El- tg24.sky.it

Caos aeroporti in Grecia, la Farnesina: “Sono 600 i turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik” - La Farnesina sta fornendo assistenza agli italiani bloccati in Egitto dopo la cancellazione dei voli diretti a Milano per la chiusura dello spazio aereo ... fanpage.it

A Sharm 600 turisti italiani bloccati per la chiusura dello spazio aereo greco - Sheik a causa della chiusura dello spazio aereo greco e il ministero degli Esteri sta prestando loro assistenza. msn.com

