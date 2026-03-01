Attacco all' Iran in Israele donna muore sotto i missili di Teheran

Nella notte a Tel Aviv, una donna ha perso la vita dopo essere stata colpita dai missili provenienti dall'Iran. Il bombardamento ha coinvolto la città, provocando danni e panico tra i residenti. La situazione è stata confermata dalle autorità israeliane, che hanno riferito dell’attacco e delle conseguenze dirette sulla popolazione locale.

Nella notte a Tel Aviv, in Israele, una donna è morta dopo essere rimasta ferita durante un pesante bombardamento di missili iraniani. Si tratta della prima vittima annunciata in Israele da quando l’Iran ha iniziato la sua rappresaglia per il grave attacco congiunto sferrato da Washington e Tel Aviv. I vigili del fuoco israeliani hanno spento le fiamme scaturite dalle auto colpite; danneggiati anche numerosi edifici. Al momento non si conosce ancora l’identità della vittima, mentre un altro civile è rimasto gravemente ferito. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran. Esplosioni continue Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiSabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il...

Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

Iran, attacco Israele-USA in direttaLa diretta dell'attacco di Usa a Israele all'Iran: Teheran ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei e in risposta ha lanciato missili sulle basi ... fanpage.it

Attacco Usa-Israele in Iran, Tajani: Teheran non può avere l’arma nucleare. Pronti a evacuare connazionaliDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina ... fanpage.it

L’attacco Usa-Israele non ha per obiettivo i siti atomici e i missili. Il premier di destra vuole la fine della Repubblica islamica. Danny Citrinowicz: l’Iran è strutturato per sopravvivere alla perdita della leadership. La decapitazione politica può generare turbolenze - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Emirati all'Iran: "Aggressione a noi è un errore, vi isola. La vostra guerra non è contro i vostri vicini". I media israeliani riferiscono che la televisione di Stato di Teheran è stata attaccata. #ANSA x.com