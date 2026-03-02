Iran perché io ho il silenzio di Meloni con Salvini e Tajani al seguito mentre gli spagnoli si godono Sánchez che condanna i raid?

In Iran, si osserva un silenzio da parte della Premier italiana, accompagnata da Salvini e Tajani, mentre in Spagna il presidente condanna apertamente i raid. La frase romana “A chi tocca nun se ’ngrugna” viene citata per evidenziare il senso di sfiducia nei confronti del governo italiano, definito “disgrazia” e “inutile”. Nel frattempo, si ricorda che il primo presidente americano a rispondere all’invito di Netanyahu a colpire l’Iran è stato Donald Trump.

Trump è stato il primo Presidente a Stelle e Strisce che ha raccolto l’invito di Netanyahu ad attaccare l’Iran. Una follia insensata, una supercazzola a rischio atomico che potrebbe trascinarci tutti nella merda. Colpa dei file di Epstein? Molto, ma molto probabile. Si sa, tra una guerra e un’accusa per pedofilia, la prima ipotesi vince sulla seconda. Ma tant’è. Passiamo però ai fatti. Il solito problema: l’Europa. Come al solito regna il caos, ma quello vero. Germania e Inghilterra sono pronte a dar man forte allo Zio Sam, perché l’Iran, solo contro tutti, sarebbe un pericolo per il mondo. La Francia fornirà un supporto esterno. Per il momento non vuole intervenire direttamente, in attesa di sviluppi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Guerra all'Iran, la sinistra condanna l'attacco, mentre Valeria Mancinelli si chiede dove sia Giorgia MeloniANCONA – L’attacco portato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran ha suscitato l’indignazione della sinistra locale.

Donna iraniana a pacifisti ‘Perché siete stati in silenzio con 40.000 morti?’(ANSA) – FIRENZE, 01 MAR – Un’attivista iraniana esule a Firenze ha affrontato da sola un corteo di pacifisti sui lungarni rimproverandoli del loro silenzio sulla repressione degli ayatollah e di esse ... espansionetv.it

Negoziare con l’Iran sarebbe codardia pura: se il regime non cade ora, il domani sarà ancora più buioC’è una parola che in questi giorni mi gela il sangue più delle notizie atroci che arrivano da Teheran: negoziare. Per molti diplomatici, seduti comodamente nei loro uffici, trattare è un esercizio ... ilfattoquotidiano.it

ATTACCO ALL'IRAN | Emirates ha sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15 ora locale, (le 18 in Italia) di domani. A Fiumicino 45 i voli da e per il Medio Oriente cancellati oggi #ANSA x.com

Secondo il dissidente Arash Azizi, il futuro più probabile dell’Iran non è una democrazia ma un regime autoritario guidato da tecnocrati militari, sul modello di MbS (nonostante la rivalità tra persiani e arabi): possibili aperture sociali (donne, cultura) e diplomazi - facebook.com facebook