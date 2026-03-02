Guerra all' Iran la sinistra condanna l' attacco mentre Valeria Mancinelli si chiede dove sia Giorgia Meloni
L'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran ha provocato reazioni contrastanti. La sinistra locale ha espresso condanna, mentre Valeria Mancinelli si è chiesta dove si trovi il sostegno di Giorgia Meloni. La notizia riguarda gli sviluppi di un'operazione militare e le risposte politiche che ne sono seguite nella regione.
ANCONA – L'attacco portato da Israele e Stati Uniti contro l'Iran ha suscitato l'indignazione della sinistra locale. Nel mentre anche il centrosinistra non sta a guardare e, per bocca di uno dei suoi maggiori esponenti si interroga retoricamente su dove sia finita la premier Giorgia Meloni.
