Iran cosa succede ai voli? Cancellazioni dirottamenti e rischio boom dei prezzi con nodo rimborsi I rischi per chi viaggia

Il trasporto aereo in Medio Oriente vive giorni di caos con numerose cancellazioni e dirottamenti di voli, mentre si prevede un aumento dei prezzi dei biglietti. Le compagnie aeree hanno registrato disagi e molte operazioni sono state sospese o modificate. La situazione ha generato preoccupazioni tra i viaggiatori, soprattutto in relazione ai rimborsi e alle modalità di gestione delle emergenze. La crisi si protrae da tre giorni consecutivi.

Il trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le successive ritorsioni di Teheran. Diversi Paesi - tra cui Bahrein, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti - hanno annunciato la chiusura parziale o totale dello spazio aereo, provocando cancellazioni e dirottamenti su larga scala. I principali hub della regione, come il Dubai International Airport, l’Hamad International Airport e lo Zayed International Airport, risultano tra i più colpiti. Secondo il sito di monitoraggio Flightradar24, solo nelle prime 48 ore sono stati cancellati oltre 2mila voli da e per sette grandi aeroporti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

