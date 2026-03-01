Iran attacco Israele-USA in diretta Teheran conferma la morte di Khamenei | Risponderemo molto duramente
Durante una trasmissione in diretta, si è assistito a un attacco tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Teheran ha annunciato ufficialmente la morte dell'ayatollah Ali Khamenei e ha promesso una risposta severa, mentre ha lanciato missili contro basi statunitensi nel Golfo. L'evento si è svolto sotto gli occhi di testimoni e media internazionali.
La diretta dell'attacco di Usa a Israele all'Iran: Teheran ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei e in risposta ha lanciato missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Trump minaccia: "Se colpiranno duro, reagiremo con forza mai vista prima". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump conferma: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo». Applausi in strada a Teheran. Colpita Dubai, esplosioni a Tel Aviv e a Gerusalemme
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi in strada a Teheran. Trump: «Non volevano accordi». Teheran colpisce anche Dubai
Contenuti e approfondimenti su Iran.
Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Bombardamenti Israele-USA in Iran: un attacco illegale secondo diritto internazionale; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI.
Iran, attacco Israele-USA in direttaLa diretta dell'attacco di Usa a Israele all'Iran: Teheran ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei e in risposta ha lanciato missili sulle basi ... fanpage.it
Khamenei è morto. Teheran conferma: 40 giorni di lutto. Ucciso anche il ministro della difesa Mousavi. L’Iran attacca Israele e basi Usa. Nuove esplosioni e paura a Dubai e DohaDonald Trump nella notte: L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano. Intanto continuano i lanci di missili e i bombardamenti che stanno incendiando il Medio Oriente ... quotidiano.net
L’attacco di #Trump all'#Iran e la fine di #Khamenei aprono una nuova era. E la storia presenterà il conto anche agli ignavi europei e ai #proPal per i quali decine di migliaia di morti a Teheran non contano nulla - facebook.com facebook
"Se andrà come in Venezuela l’Iran decapitato verrà consegnato agli stessi che lo governavano. Per un cambio di regime serve l’appoggio dell’esercito. La popolazione è divisa. Il maggior incasso politico è per Netanyahu." @DavideGiac #nonstopnews x.com