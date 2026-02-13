iphone 17e renders potrebbero farti rivedere il preordine del pixel 10a

Luca Bianchi, noto esperto di tecnologia, ha condiviso nuovi render dell’iPhone 17e, che mostrano un design rinnovato e alcune differenze rispetto al Pixel 10a, spingendo gli utenti a riconsiderare il preordine del modello di Google.

iphone 17e emergono attraverso render e anticipazioni, offrendo una prima visione di design, prestazioni e posizione di mercato rispetto ai concorrenti. le indiscrezioni indicano un modello accessibile, pensato per ampliare la fascia di utenti interessati all’esperienza apple a un prezzo contenuto e competitivo. iphone 17e: design, specifiche e prezzo. secondo le anticipazioni, il frontale del iphone 17e rinuncia al notch in favore di una cornice più moderna e integra Dynamic Island per alloggiare la fotocamera frontale da 18 MP con Centre Stage. il display, con una dimensione di 6,1 pollici, mantiene la frequenza di aggiornamento a 60 Hz e potrebbe presentare bordi relatively pronunciati, mantenendo comunque una silhouette allineata agli standard odierni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Questa settimana si parla molto di iPhone 17e, che potrebbe portare miglioramenti importanti e diventare il modello con il miglior rapporto qualità-prezzo di Apple finora.

Gli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.

