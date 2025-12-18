Bologna Inter | Carlos Augusto si ferma in rifinitura le ultime verso la semifinale

A pochi giorni dalla semifinale, Bologna Inter si prepara a Riad con segnali contrastanti: Carlos Augusto, durante la rifinitura, ha mostrato segnali incoraggianti ma è sotto osservazione per alcune cautele. Lo staff e Chivu monitorano attentamente le sue condizioni, mentre il team lavora per affinare gli ultimi dettagli in vista di un match decisivo. La sfida si avvicina e l’incertezza si mescola alla determinazione di entrambe le formazioni.

© Internews24.com - Bologna Inter: Carlos Augusto si ferma in rifinitura, le ultime verso la semifinale Inter News 24 Bologna Inter, rifinitura a Riad tra segnali incoraggianti e nuove cautele: Carlos Augusto gestito dallo staff, Chivu monitora la situazione. Vigilia di Supercoppa italiana intensa per i nerazzurri, impegnati nella rifinitura alla vigilia della semifinale Bologna Inter. La seduta ha offerto indicazioni contrastanti allo staff di Cristian Chivu, allenatore romeno alla guida della squadra, chiamato a gestire al meglio uomini e condizione fisica in un momento delicato della stagione. La notizia positiva riguarda Hakan Calhanoglu, centrocampista turco e fulcro della manovra, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo il problema fisico accusato nella gara di Champions contro il Liverpool.

