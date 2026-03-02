Insulti botte e spintoni | viaggia senza biglietto e aggredisce il capotreno

A gennaio, a Brescia, un uomo senza biglietto ha iniziato a insultare il capotreno, poi ha spinto e aggredito fisicamente l’operatore durante un controllo sul treno. L’episodio si è verificato mentre il convoglio era in transito nella stazione. L’uomo ha mostrato comportamento violento e ha reagito con aggressività alle richieste di verifica del biglietto.

Prima gli insulti, poi gli spintoni e infine l’aggressione fisica al capotreno. È quanto accaduto nel mese di gennaio su un convoglio in transito nella stazione di Brescia, dove un uomo senza biglietto ha reagito con violenza al controllo del titolo di viaggio.Nei giorni scorsi gli agenti della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Senza biglietto aggredisce il capotrenoAncora violenza sui treni, ancora un ferroviere aggredito mentre svolge semplicemente il proprio lavoro. Contenuti e approfondimenti su Insulti, botte e spintoni: viaggia... Temi più discussi: ? Insulti, botte e spintoni: viaggia senza biglietto e aggredisce il capotreno; Piazza Mercantile, follia nella movida: No a una sigaretta, il branco lo massacra di botte; Oristano, botte alla moglie per dieci anni: educatore nei guai; Sei grassa, nessuno vorrà amarti: padre padrone condannato per maltrattamenti. Insulti, botte, carte bollate: l’allarme di prof e presidi, Genitori e figli sempre più aggressiviIn media due episodi a settimana, escalation come per medici e infermieri denuncia Barbara Floris che dirige il Salvemini a Mirafiori Sud. Luciano ... torino.repubblica.it Tredicenne picchiato dal brancoGli sfottò, gli insulti, le minacce, gli spintoni, poi le botte e infine la caduta sul selciato, sotto la pioggia battente. A terra è rimasto un ragazzino di 13 anni, picchiato da alcuni compagni più ... ilgiorno.it “Ma chi ca**o ha vinto Dai non giochiamo" La replica dell’ex tronista Cristian Galella dopo l’ondata di insulti: “Ho solo espresso un’opinione, paese socialmente fallito”: https://fanpa.ge/zfezO - facebook.com facebook È quella di Sal Da Vinci la peggior vincitrice della storia di Sanremo #Sanremo2026 (none, non sono antinapoletano) (lo pensano tutti quelli che mai televoterebbero ma nessuno vuole ricevere migliaia di insulti da napoletani inferociti) Vota: Le peggiori vinci x.com