Infortunio Joao Mario Italiano parla delle condizioni del portoghese | ecco come sta il difensore di proprietà della Juve dopo Pisa Bologna

Vincenzo Italiano ha aggiornato sulle condizioni di Joao Mario, dopo l’infortunio subito durante la partita tra Pisa e Bologna. Il difensore, di proprietà della Juventus, si trova attualmente sotto osservazione e le sue condizioni sono oggetto di attenzione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle lesioni o sui tempi di recupero, ma si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Le ultime McKennie Juve, c’è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Joao Mario, Italiano parla delle condizioni del portoghese: ecco come sta il difensore di proprietà della Juve dopo Pisa Bologna Joao Mario subito titolare: Italiano lancia il portoghese dal 1? in Bologna Parma. Ecco in quale ruoloCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Joao Mario Juve, l’addio è ormai certo. Il Bologna attende l’ok del giocatore. Sul portoghese c’è anche un altro club di Serie A Approfondimenti e contenuti su Infortunio Joao Mario. Temi più discussi: Bologna-Brann, le parole di Italiano a fine gara; Italiano: Brann squadra valida e ben organizzata, servirà la massima attenzione. A sinistra uno tra Joao Mario e Zortea, di Odgaard non mi sono dimenticato; Italiano: Odgaard continua a essere importante. Joao Mario bella sorpresa; Bologna Brann, Italiano: 'Perdiamo Miranda, Heggem è a mezzo servizio'. Video. Difesa: un’emergenza senza fine. Straordinari per Joao Mario e ZorteaE’ tempo di stringere i denti, nel reparto arretrato. E’ di lunedì l’infortunio di Miranda, con tre settimane di stop preventivate: il che significa che il terzino sinistro spagnolo potrà tornare a di ... ilrestodelcarlino.it Un altro Joao Mario a Bologna. Ecco a quanto potrebbe cederlo la Juve in estateNella giornata di ieri il Bologna ha presentato il terzino portoghese Joao Mario. Dopo la terza partita con la casacca rossoblù, il laterale scuola. tuttomercatoweb.com Lo scambio "Joao Mario - Holm" può far discutere, soprattutto dopo l'infortunio di Holm ed il gol decisivo di Joao Mario. Ma ecco cosa c'è da sapere. Innanzitutto il discorso del Bologna penso sia abbastanza comprensibile. Zortea si era preso il posto da titolare - facebook.com facebook