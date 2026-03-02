Incontri ravvicinati e buone pratiche una serata per conoscere meglio il lupo

Il Museo di Ecologia di Cesena organizza per mercoledì 4 marzo alle 20 un evento dedicato al lupo, in occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica. La serata prevede incontri ravvicinati e la presentazione di buone pratiche per conoscere meglio questa specie. L'iniziativa offre l’opportunità di approfondire aspetti legati alla fauna selvatica attraverso interventi e attività specifiche.

In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica, il Museo di Ecologia di Cesena propone per mercoledì 4 marzo, alle ore 20.30, una serata speciale dedicata a uno degli animali più iconici e discussi del nostro territorio: il lupo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire la.

Lupi, prove di convivenza: "Cittadini informati meglio. Meno incontri ravvicinati"di Enrico Mattia Del Punta PISA "Nel territorio del Parco al momento ci sono quattro branchi di lupi, mentre gli avvistamenti a Marina di Pisa, per...

Ho visto un lupo!: le buone norme di comportamento per una convivenza sicuraLe regole nel vademecum di Life WolfAlps: niente cibo nei giardini, tenere cani e animali domestici custoditi. E in caso di incontri ravvicinati, se il lupo dovesse restare fermo, è bene allontanarsi ... varesenews.it

