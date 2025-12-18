Lupi prove di convivenza | Cittadini informati meglio Meno incontri ravvicinati

Lupi in zona, convivenza e informazione sono al centro del dibattito. Quattro branchi abitano il territorio del Parco, mentre gli avvistamenti a Marina di Pisa si sono ridotti, forse grazie alla campagna educativa. La strategia di sensibilizzazione sembra aver portato risultati, ma il percorso è ancora lungo. La presenza dei lupi richiede attenzione, rispetto e un continuo confronto tra cittadini e esperti.

© Lanazione.it - Lupi, prove di convivenza: "Cittadini informati meglio. Meno incontri ravvicinati" di Enrico Mattia Del Punta PISA "Nel territorio del Parco al momento ci sono quattro branchi di lupi, mentre gli avvistamenti a Marina di Pisa, per ora, sono cessati: forse la campagna informativa (passata anche dalle pagine de La Nazione ndr) che invita i cittadini a smettere di sfamare gli animali ha funzionato, ma è ancora presto per dirlo". A dirlo, a margine della conferenza organizzata ieri dal Comitato per la difesa di Coltano per informare cittadini e allevatori sul lupo, al circolo Arci di Coltano, è Marco Del Frate, biologo e consulente del Parco di San Rossore. Del Frate, che ha monitorato per un decennio le famiglie di lupi, ha raccontato caratteristiche e abitudini della specie, proiettando anche video inediti girati a San Rossore.

