Un tram è deragliato a Milano e il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati con accuse di disastro ferroviario, omicidio e lesioni. Le autorità stanno ancora analizzando i dettagli dell’incidente e ci sono alcuni aspetti che non quadrano nelle ricostruzioni finora fornite. La vicenda resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Il conducente del tram deragliato nell’incidente di venerdì 27 febbraio a Milano, in cui sono morte due persone e ne sono rimaste ferite una cinquantina, è indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Due gli aspetti che non tornano: perché il mezzo ha saltato la fermata precedente e perché, anziché proseguire dritto, ha curvato a velocità sostenuta. Conducente del tram indagato anche per disastro ferroviario Chi sono le vittime dell'incidente del tram 9 a Milano Cosa non torna nell'incidente del tram a Milano Le dichiarazioni della moglie del conducente del tram... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente tram a Milano, conducente indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni: non tornano 2 cose

Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario. Sequestri nella sede AtmÈ indagato per disastro ferroviario il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano,...

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede AtmIl conducente del tram 9 che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è indagato anche per disastro...

Video: guardia di sicurezza salva donna da collisione con un tram in Turchia

Tutti gli aggiornamenti su Incidente tram.

Temi più discussi: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Cosa sappiamo del tram deragliato a Milano per il malore dell'autista; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Inchiesta sull'incidente del tram a Milano, l'ipotesi del malore del conducente: Aveva saltato l'ultima fermata prima dell'incrocio.

Incidente tram a Milano, conducente indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni: non tornano 2 coseCosa non torna nell'incidente del tram deragliato a Milano: conducente risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni. virgilio.it

Le indagini sul deragliamento del tram a MilanoIl conducente è indagato per disastro ferroviario: andrà verificato se si è sentito male, come ha detto, e perché i sistemi di sicurezza non hanno funzionato ... ilpost.it

Tram deragliato, la scoperta da brividi sull’incidente: ecco cos’è successo facebook

#Milano, #incidente tram: concluse le operazioni di soccorso, squadre dei #vigilidelfuoco impegnate nella messa in sicurezza dell’area - x.com