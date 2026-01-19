Ragazzo di 16 anni trovato in giro con un coltello lungo 20 centimetri
Durante il fine settimana, sono state denunciate quattro persone, tra cui un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di un coltello lungo 20 centimetri. Inoltre, sono state ritirate quattro patenti di guida. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti a rischio.
Quattro persone denunciate, tra cui un 16enne trovato con un coltello lungo 20 centimetri, e quattro patenti ritirate nel week end. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana lungo le strade del Vco.In particolare, a Gravellona Toce i militari della locale.🔗 Leggi su Novaratoday.it
