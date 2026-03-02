Il vincitore di Sanremo è Sayf dice Wikipedia Poi corregge l' errore

Durante il 76esimo Festival della canzone italiana, Wikipedia ha indicato come vincitore Sayf con la canzone

Nell'albo d'oro dell'enciclopedia online, al primo posto compare il rapper genovese e non Sal Da Vinci. D'altra parte, con il regolamento precedente a vincere sarebbe stato proprio lui. Problemi di aggiornamento Un errore? Chissà. Ma per Wikipedia il risultato del 76esimo Festival della canzone italiana è chiaro: ha vinto Sayf con la sua "Tu mi piaci", come recita l'albo d'oro dell'enciclopedia online. Il rap insomma conquisterebbe per la prima volta il gradino più alto del podio, dopo le medaglie d'argento di Lazza e Geolier nelle edizioni del 2023 e del 2024. Ma la storia non è andata così. Com'è noto, a vincere è stato Sal Da Vinci con la sua "Per sempre sì" con un distacco dello 0,3 per cento dal secondo posto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

