Sant’Eufemia completata la messa in sicurezza della Brisighellese La cura del territorio è una priorità
La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha effettuato un sopralluogo a Sant’Eufemia, Brisighella, per verificare il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Brisighellese. L'intervento, del valore di circa 2,6 milioni di euro, rappresenta un passo importante nella tutela e cura del territorio locale.
La presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli ha svolto martedì mattina insieme con un gruppo di tecnici della Provincia un sopralluogo a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella, dove è stato recentemente concluso un intervento del valore di quasi 2,6 milioni di euro su un tratto della. Ravennatoday.it
Sant’Eufemia: completata la messa in sicurezza della Brisighellese - La presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli ha svolto questa mattina, insieme con un gruppo di tecnici della Provincia, un sopralluogo a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella, dove è st ... ravennawebtv.it
Rapina in un supermercato di Sant’Eufemia: un uomo di 35 anni arrestato dopo la fuga e la resistenza agli agenti. Avviata la procedura di espulsione. #Arresti #Brescia #polizia #Questura #espulsione - facebook.com facebook
Nicastro (con Sambiase e Sant'Eufemia forma Lametia Terme - CZ) fu importante centro bizantino di #Calabria, fondato nel IX sec. d.C. quando la popolazione si rifugiò su queste alture per sfuggire alle razzie saracene. Erede dell'Antica città greca Terina. #art x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.