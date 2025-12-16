Sant’Eufemia completata la messa in sicurezza della Brisighellese La cura del territorio è una priorità

La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha effettuato un sopralluogo a Sant’Eufemia, Brisighella, per verificare il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Brisighellese. L'intervento, del valore di circa 2,6 milioni di euro, rappresenta un passo importante nella tutela e cura del territorio locale.

