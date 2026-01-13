Il superG di Zauchensee, originariamente programmato, sarà recuperato a Soldeu, offrendo così una nuova opportunità di gara per la stagione di sci alpino femminile 2026. Questa modifica si inserisce nel quadro delle novità del calendario della Coppa del Mondo, che continua a evolversi per garantire un percorso equilibrato e competitivo per le atlete.

Arrivano novità per quanto riguarda il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Nel corso del fine settimana scorso, infatti, com’è ben noto è stato cancellato il superG di AltenmarktZauchensee per colpa del maltempo che ha imperversato sulla località austriaca. La FIS non ha atteso troppo tempo e ha già ricollocato nel calendario la prova veloce depennata dal calendario. Il superG, infatti, sarà recuperato dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina e lo farà nel fine settimana di Soldeu (Andorra) di fine febbraio. Come si svilupperà, quindi, il weekend sulle nevi andorrane? Si inizierà nella giornata di mercoledì 25 febbraio con la prima prova della discesa, con la replica che andrà in scena nella giornata successiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, il superG cancellato a Zauchensee sarà recuperato a Soldeu

