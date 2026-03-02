Il mondo dello sport e non solo valtellinese piange Habib Zallouz
Il mondo dello sport valtellinese si confronta con la perdita di Habib Zallouz, noto come storico dirigente del Sondrio calcio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e le persone che lo avevano conosciuto. Zallouz era una figura di riferimento nel panorama sportivo locale e la sua assenza si fa sentire tra la comunità.
Lutto nel mondo dello sport valtellinese per la scomparsa di Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio.La sua vitaNato a Tunisi nel 1948, approda in Italia a 22 anni e trova lavoro come cameriere a Genova: dopo due anni, a causa di una malattia, il trasferimento in Valtellina, a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
