Il mondo dello sport e non solo valtellinese piange Habib Zallouz

Il mondo dello sport valtellinese si confronta con la perdita di Habib Zallouz, noto come storico dirigente del Sondrio calcio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e le persone che lo avevano conosciuto. Zallouz era una figura di riferimento nel panorama sportivo locale e la sua assenza si fa sentire tra la comunità.

Lutto nel mondo dello sport valtellinese per la scomparsa di Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio.La sua vitaNato a Tunisi nel 1948, approda in Italia a 22 anni e trova lavoro come cameriere a Genova: dopo due anni, a causa di una malattia, il trasferimento in Valtellina, a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Esempio di altruismo e responsabilità, una comunità in lutto: è morto lo storico dirigente del Sondrio Calcio e pioniere dell'accoglienza Habib ZallouzSONDRIO. Grande cordoglio nella comunità di Sondalo in Valtellina per la scomparsa di Habib Zallouz: storico dirigente del Sondrio Calcio e figura storica per la società calcistica di Sondalo, fu inol ... ildolomiti.it

Sondalo in lutto per Habib Zallouz, pioniere dell’integrazione in Valtellina Il tunisino di Sondalo, scomparso a 76 anni, ha dedicato la vita all’accoglienza dei profughi e allo sport, diventando un punto di riferimento per la comunità. #laprovinciaunicatv #teleunic - facebook.com facebook