Al momento, tra gli smartphone disponibili, il 17 Pro non è sempre la scelta più indicata per tutti. Gli esperti di tecnologia consigliano di valutare attentamente le proprie esigenze prima di decidere quale modello acquistare. La scelta dipende da fattori come il budget, le funzioni desiderate e l’uso quotidiano. GQ Italia propone alcune alternative in base alle caratteristiche più richieste dagli utenti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Con il lancio della nuova gamma iPhone 17, Apple ha completato la sua offerta ridefinendo la propria strategia nel mercato degli smartphone premium. La lineup da quattro modelli ha reso ancora più complessa la ricerca del miglior iPhone - dalla versione standard alle varianti Pro e Pro Max, fino all’inedito iPhone Air – visto che vanno a coprire esigenze, budget e profili di utilizzo differenti. Ecco perché nasce l'esigenza di realizzare questa guida, in modo tale da cercare di spiegare nel dettaglio i migliori telefoni, provando a indicarti l'alternativa migliore per le tue esigenze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il miglior iPhone da comprare adesso, perché non sempre il 17 Pro è la scelta più adatta

Iphone 17 e iphone 17 pro: le migliori custodie scelte tra oltre 50 modelliintroduzione sintetica si analizzano le custodie disponibili per iPhone 17 e iPhone 17 Pro, con attenzione a materiali, protezione e rapporto...

Iphone 17 pro max in alluminio si ammacca anche nelle custodie ecco perchéquesto testo analizza la scelta dei materiali nell’iPhone 17 Pro Max rispetto al modello base, ponendo l’attenzione sull’alluminio impiegato, sulla...

iPhone 17 vs iPhone 16pro - Perché ho scelto il 17 Standard

Contenuti utili per approfondire Pro.

Temi più discussi: Recensione iPhone 17: lui non fa rimpiangere i Pro; iPhone 16 Pro Max è in offerta: a questo prezzo è lo smartphone Apple da scegliere; 16 cover per iPhone 16 che lo proteggono da urti e cadute con stile ed efficienza; iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero scattare selfie migliori.

iPhone 17 Pro Max, robot Roborock, telecamere e altro: le migliori offerte di oggiGalaxy S26 protagonisti con promo lancio, iPhone 17 Pro Max in sconto e smart home al minimo: tutte le migliori offerte tech di oggi. hdblog.it

iPhone 17 Pro Max: sarà il miglior iPhone di sempre?Il prossimo 9 settembre, Apple svelerà al mondo il nuovo iPhone 16 in un evento a Cupertino. Sebbene il protagonista indiscusso sarà lo smartphone, è lecito attendersi la presentazione di altri ... webnews.it

Ciao a tutti – ho un nuovo forno Effeuno P134H 509 Pro. Questo sabato lo metterò in uso per la prima volta (ovviamente in seguito al rodaggio del biscotto). Farò una pizza contemporanea con idratazione pari al 70% e panetti da 280g. Quali temperature dovr facebook

Dopo 11 anni, reato prescritto per 75 attivisti pro occupazioni di Padova. Avevano addirittura minacciato dei non udenti, legittimi assegnatari di uno stabile. Tra gli imputati due nomi legati alle nuove Brigate rosse. x.com