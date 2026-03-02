Il Liceo Alberti al Vomero riapre il 12 marzo | l'annuncio dei rappresentanti dei genitori

Il Liceo Alberti al Vomero riaprirà il 12 marzo, secondo quanto annunciato dai rappresentanti dei genitori dopo una riunione in Città Metropolitana questa mattina. I genitori e gli studenti si sono detti soddisfatti dell’esito e hanno espresso il loro disappunto per quanto accaduto in passato. La data di riapertura è stata comunicata ufficialmente in un incontro che ha coinvolto le autorità locali.

Questa mattina la riunione in Città Metropolitana. Soddisfatti genitori e studenti: "Grave aver perso tutti questi giorni di scuola". 🔗 Leggi su Fanpage.it Liceo Alberti, no dei genitori alle lezioni pomeridiane a FuorigrottaDidattica integrata digitale ancora in corso per i quasi mille studenti del liceo Leon Battista Alberti di Napoli, mentre resta in bilico l’ipotesi... Vomero, al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezzaLiceo Alberti parzialmente inagibile dopo il distacco della scala di sicurezza: può ospitare solo 240 studenti. Tutto quello che riguarda Liceo Alberti. Temi più discussi: Napoli, le lezioni del liceo Alberti dell'Arenella spostate a Fuorigrotta: scatta la protesta di famiglie e docenti; Lavori Pnrr nel 2024, ma il liceo Alberti non ha certificazione antincendio: si studia da casa; Liceo Alberti inutilizzabile, mille studenti spostati dal Vomero a Fuorigrotta: è protesta; Lezioni del liceo Alberti spostate a Fuorigrotta, scatta la protesta. Il Liceo Alberti al Vomero riapre il 12 marzo: l’annuncio dei rappresentanti dei genitoriQuesta mattina la riunione in Città Metropolitana. Soddisfatti genitori e studenti: Grave aver perso tutti questi giorni di scuola ... fanpage.it Città Metropolitana Napoli a studenti e genitori: il liceo Alberti riapre il 12 marzoLe rappresentanti dei genitori: Ci aspettiamo che tra 10 giorni si torna in classe, se non accade siamo di nuovo qui in 500 ... napoli.repubblica.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . L’U17 Gold di Scauri batte Latina Basket 60-51. Domenica il derby contro la Scuola Basket Scauri al Liceo Alberti di Minturno. #Scauri #Minturno #Basket #U17Gold #Sport - facebook.com facebook Lezioni del liceo Alberti spostate a Fuorigrotta, scatta la protesta. Dista oltre 50 minuti con il bus. Genitori, faremo una manifestazione meno serena #ANSA x.com