Il fatto che il film di Battiato sia andato in onda subito dopo l’attacco all’Iran è significativo

Il film sulla vita di Franco Battiato è stato trasmesso subito dopo l’attacco all’Iran, una coincidenza che ha attirato l’attenzione. La programmazione è stata effettuata in modo che l’opera andasse in onda immediatamente dopo l’evento, senza alcun collegamento dichiarato tra i due fatti. La scelta di questa collocazione temporale ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli analisti.

Il film sulla vita di Franco Battiato è casualmente ma significativamente andato in onda subito dopo l’ennesimo atto di spudorata arroganza di cui si sono resi protagonisti gli americani, ovviamente di concerto con Israele e con l’indecente compiacenza di Francia, Germania, Regno Unito e ovviamente Italia (che hanno bellamente condannato in coro la reazione, invece che l’aggressione). Battiato, celebrato dalla politica di destra e di sinistra che sovente canta a memoria le sue canzoni senza volerle prendere sul serio, spese la sua intera vita in costante dialogo con le culture del mondo (e in particolare quella persiana e araba, come... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

