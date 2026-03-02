Il Cisterna Volley scende in campo a Dubai e vince Ma la preoccupazione resta alta

Il Cisterna Volley ha giocato e vinto una partita a Dubai, mentre nella stessa città si registrano nuove esplosioni secondo le fonti ufficiali. Gli attacchi provenienti dall’Iran hanno coinvolto anche Dubai, con segnalazioni di detonazioni avvenute questa mattina. La partita si svolge nel contesto di un torneo in corso, ma l’attenzione generale rimane concentrata sugli eventi di sicurezza nella città degli Emirati Arabi.

Dopo gli attacchi dell'Iran anche su Dubai - nuove esplosioni secondo quanto riferisce l'Ansa sarebbero state avvertite anche nella prima mattina di oggi -, quanto succede in campo al Nas Tournament in corso proprio in questi giorni nella città più famosa degli Emirati Arabi passa in secondo.