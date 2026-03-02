Due vincitori quasi si contendono la scena: Sayf, che ha perso ai rigori, e Sal, che ora si prepara all’Eurovision. La differenza tra loro è di appena lo 0,3%, e mentre Martin si è dovuto accontentare di perdere la sua cappa, Sayf ha vissuto una serata segnata da un risultato molto ravvicinato. Così si è conclusa la competizione, con un esito che lascia spazio a molte interpretazioni.

Se per un punto Martin perse la cappa, l’altra sera a Sayf è bastato lo 0,3%. Ma sono cose che capitano. Al Festival. "Quando arrivi fin lì e poi ti ritrovi secondo è come perdere una Champions ai rigori, ma va benissimo così" racconta il trecciato interprete tunisino-genovese con mamma Samia al seguito. "È la presenza più importante della mia vita e l’ho trascinata sul palco a sorpresa perché sarà bello conservare una foto assieme. Portare a Sanremo Tu mi piaci tanto è stata una grandissima vittoria, un grandissimo sogno, e poi, siccome nella mia squadra c’è gente non proprio del mestiere, mi sento un po’ come se avessi messo assieme il Leicester di Ranieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I vincitori sono (quasi) due. Sayf: "Ho perso ai rigori". Sal: "Ora l’Eurovision"

Sayf, secondo a Sanremo: “Ho perso ai rigori, è stato bello crederci. Vincere forse sarebbe stato un fardello”Il racconto di Sayf a Fanpage dopo la finale di Sanremo e il suo secondo posto: l’emozione della cinquina, la scena con la madre in platea, la tromba...

“Arrivare secondo a Sanremo è un po’ come perdere ai rigori. La canzone di Sal Da Vinci? Mi piace tanto”: parla Sayf"Uno parte senza sperare niente, poi quando arriva tra i primi tre ci spera", le parole del secondo classificato al Festival Arrivare secondo a...

Approfondimenti e contenuti su Sayf.

Temi più discussi: I vincitori sono (quasi) due. Sayf: Ho perso ai rigori. Sal: Ora l’Eurovision; Le pagelle della finale di Sanremo. Vince Sal Da Vinci, ma meritava Sayf (di L. Piras); Sayf è la vera rivelazione di Sanremo 2026 con una canzonetta capace di dire molto; I gioielli di Sayf a Sanremo 2026: si rischia la polemica di Tony Effe dello scorso anno.

I vincitori sono (quasi) due. Sayf: Ho perso ai rigori. Sal: Ora l’EurovisionDa Vinci e il giovane cantautore genovese separati dallo 0,3% delle preferenze. Il trionfo della napoletanità: Per sempre sì 38 anni dopo Perdere l’amore . quotidiano.net

Sayf, l'exploit dell'esordiente, sempre accompagnato dalla mamma tunisina: «Ho perso ai rigori»Un soffio, uno 0,3% che è « quasi come perdere ai rigori », ha separato Sayf dal vincitore del Festival Sal Da Vinci. Percentuali risicatissime fra il primo e il secondo posto nel conteggio finale (il ... corriere.it

Che Tempo Che Fa. . “E in questo dimostrare Tu mi piaci tanto” - Il secondo classificato a Sanremo, Sayf, a Che Tempo Che Fa - facebook.com facebook

E il nostro #Sanremo2026 continua con Sayf #CTCF x.com