I vannacciani sfidano la Lega sullo stop alle armi a Kiev | Futuro Nazionale al suo esordio in Parlamento

Domani la Camera discuterà il dl Ucraina, il decreto che prolunga l’invio di armi a Kiev. I rappresentanti di Futuro Nazionale e Vannacci si oppongono alla posizione del governo e sfidano la Lega, che sostiene lo stop alle armi. È il primo voto del nuovo gruppo in Parlamento, e la discussione promette di essere accesa.

Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera. Domani è previsto l'arrivo del dl Ucraina, che proroga l'invio di armi a Kiev e su cui il governo si appresta a porre la fiducia. I deputati vannacciani (tra cui due ex leghisti) hanno deciso di sfidare la Lega presentando tre odg - che andranno votati in Aula - in cui si chiede lo stop del sostegno militare all'Ucraina.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Dl Ucraina, i vannacciani sfidano la Lega: “Vedremo in quanti sono per lo stop all’invio di armi”. Il governo pronto a blindarsi con la fiducia

I tre deputati di Futuro Nazionale, guidati da Roberto Vannacci, sfidano apertamente la Lega sul voto riguardo all’invio di armi a Kiev.

La Lega si spacca su Kiev: i "vannacciani" Sasso e Ziello votano contro l'invio delle armi

La Lega si divide sulla questione dell’invio di armi a Kiev, con i deputati Sasso e Ziello che votano contro.

