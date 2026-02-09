I vannacciani sfidano la Lega sullo stop alle armi a Kiev | Futuro Nazionale al suo esordio in Parlamento
Domani la Camera discuterà il dl Ucraina, il decreto che prolunga l’invio di armi a Kiev. I rappresentanti di Futuro Nazionale e Vannacci si oppongono alla posizione del governo e sfidano la Lega, che sostiene lo stop alle armi. È il primo voto del nuovo gruppo in Parlamento, e la discussione promette di essere accesa.
Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera. Domani è previsto l'arrivo del dl Ucraina, che proroga l'invio di armi a Kiev e su cui il governo si appresta a porre la fiducia. I deputati vannacciani (tra cui due ex leghisti) hanno deciso di sfidare la Lega presentando tre odg - che andranno votati in Aula - in cui si chiede lo stop del sostegno militare all'Ucraina.🔗 Leggi su Fanpage.it
