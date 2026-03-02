I rossoblù sconfitti sul campo del Civitavecchia

L’Unione Rugby San Benedetto ha subito una sconfitta sul campo del Civitavecchia, interrompendo così la serie di sei vittorie consecutive. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole per la squadra ospite, che ha visto il suo avversario prevalere sul terreno di gioco. La squadra rossoblù si prepara ora a riprendere il cammino nelle prossime sfide ufficiali.

L’ Unione Rugby San Benedetto si ferma a sei vittorie consecutive. Sul campo del Civitavecchia R. Centumcellae, domenica pomeriggio, i rossoblù escono sconfitti per 41 a 29 in una sfida del girone del Centro Italia, combattuta fino all’ultimo minuto e decisa nella ripresa dall’esperienza dei padroni di casa. La squadra di coach Lobrauco aveva approcciato la gara con ordine e identità tattica chiara, tanto da chiudere il primo tempo in vantaggio per 22 a 10. Protagonista assoluto della prima frazione Panella, autore di due mete pesanti, affiancato da Bordigoni, che ha finalizzato la terza marcatura sambenedettese. A tenere i rossoblù davanti nel punteggio ha contribuito in modo determinante anche Federico Pelozzi, preciso dalla piazzola in ogni occasione utile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I rossoblù sconfitti sul campo del Civitavecchia Bologna Inter 1-1: Immobile porta in finale i rossoblù, nerazzurri sconfitti ai calci di rigoredi Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa... Bologna Inter LIVE 1-1: Immobile porta in finale i rossoblù, nerazzurri sconfitti ai calci di rigoredi Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa... Tutti gli aggiornamenti su Civitavecchia. Temi più discussi: I rossoblù sconfitti sul campo del Civitavecchia; La Csl inciampa in casa. Derby alla Virtus Msn; Rugby, Civitavecchia-San Benedetto 41-29; Rugby, San Benedetto in vantaggio all’intervallo ma il Civitavecchia ribalta tutto: 41-29. I rossoblù sconfitti sul campo del CivitavecchiaL’Unione Rugby San Benedetto si ferma a sei vittorie consecutive. I padroni di casa fanno valere la loro esperienza ... ilrestodelcarlino.it Unione Rugby San Benedetto, la striscia positiva si ferma sul difficile campo di CivitavecchiaSi ferma a sei la striscia di vittorie consecutive dell’Unione Rugby San Benedetto, che esce sconfitta dal difficile campo del Civitavecchia R. Centumcellae con il punteggio di 41 a 29. Nonostante il ... picenotime.it Con gli Avvocati di Civitavecchia impegnati per il #SI al referendum 1/3/2026 #Matone facebook Unione Rugby San Benedetto, la striscia positiva si ferma sul difficile campo di Civitavecchia x.com