Bologna Inter LIVE 1-1 | Immobile porta in finale i rossoblù nerazzurri sconfitti ai calci di rigore
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526 (dopo che ieri il Napoli si è aggiudicata la prima semifinale battendo per 2 a 0 il Milan). Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Finisce qui! Il Bologna strappa il pass per la finale, dove sfiderà il Napoli.? Quinto rigore per il Bologna – Immobile spiazza Martinez, palla che bacia la traversa ed entra? Quinto rigore per l’Inter – De Vrij segna col brivido! Calcia forte, palla che sbatte sulla traversa, colpisce la linea e poi si insacca in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com
