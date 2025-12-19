di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526 (dopo che ieri il Napoli si è aggiudicata la prima semifinale battendo per 2 a 0 il Milan). Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Finisce qui! Il Bologna strappa il pass per la finale, dove sfiderà il Napoli.? Quinto rigore per il Bologna – Immobile spiazza Martinez, palla che bacia la traversa ed entra? Quinto rigore per l’Inter – De Vrij segna col brivido! Calcia forte, palla che sbatte sulla traversa, colpisce la linea e poi si insacca in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter LIVE 1-1: Immobile porta in finale i rossoblù, nerazzurri sconfitti ai calci di rigore

Leggi anche: Atletico Madrid Inter 1-1 (5-3 d.c.r): nerazzurri sconfitti ai calci di rigore

Leggi anche: Bologna-Inter, Supercoppa tra VAR e polemiche: assegnato un rigore ai rossoblù, revocato quello ai nerazzurri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Bologna-Inter 1-1, risultato in diretta della partita di Supercoppa Italiana: subito Thuram poi Orsolini - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it