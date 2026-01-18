Dietro le quinte di UniBg OnAir | l’Academy che progetta la radio di domani
Dietro le quinte di UniBg OnAir, l’Academy che forma i professionisti della radio del futuro, si nasconde un intenso lavoro di progettazione e innovazione. All’interno degli studi dell’Università degli Studi di Bergamo, l’attenzione non si limita alla trasmissione, ma si concentra sulla crescita di competenze e sulla sperimentazione di nuove idee. Un ambiente in cui la passione per la radio si combina con un approccio formativo e orientato al domani.
All’interno degli studi di UniBg OnAir, la radio dell’Università degli Studi di Bergamo, il fermento non riguarda solo la messa in onda. Dietro le quinte del palinsesto accademico si sviluppa il progetto di Academy, un percorso formativo volto a fornire agli studenti competenze trasversali nel mondo dei media. Il progetto Academy e la voce dei protagonisti L’iniziativa nasce con l’obiettivo di colmare il divario tra teoria universitaria e pratica professionale. Secondo il Professor Fabio Cleto, responsabile del progetto, l’Academy rappresenta uno spazio fondamentale per definire le nuove traiettorie della comunicazione d’ateneo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: “Io so che lei dietro le quinte…”. Ballando con le stelle, la rivelazione di Mariotto su Barbara D’Urso
Leggi anche: Ballando con le stelle, Rossella Erra: "Dietro le quinte c'è un mondo. Ecco qual è la coppia che mi incuriosisce di più"
Dietro le quinte di UniBg OnAir: l’Academy che progetta la radio di domani.
Dietro le quinte di UniBg OnAir: l’Academy che progetta la radio di domani - In programma formazione multimediale e workshop con gli esperti: il percorso verso lanuova stagione radiofonica ... bergamonews.it
Dietro le quinte di UniBg OnAir: l’Academy che progetta la radio di domani
Sabato dalle 20:30 non perdere IL DIETRO LE QUINTE DI con interviste ai partecipanti e retroscena del nuovo #talent di Super J in collaborazione con Faremusika che porta fino a Casa Sanremo! : ( - facebook.com facebook
Dietro le quinte delle registrazioni della colonna sonora originale di Primavera. Al cinema. #PrimaveraIlFilm [2/2] x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.