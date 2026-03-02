Durante la settimana del Festival di Sanremo si è molto discusso di Stefano De Martino, noto ballerino e conduttore televisivo. In questa occasione, si è deciso di trasferire i pacchi e gli effetti personali di De Martino a Milano, dove continuerà le sue attività professionali. Il trasferimento riguarda alcune parti del suo archivio personale e strumenti di lavoro. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Durante la settimana del Festival di Sanremo si è parlato molto di Stefano De Martino. Sia perché è stato annunciato da Carlo Conti come prossimo conduttore e direttore artistico della kermesse, sia per quanto anticipato da Davide Maggio sulla volontà di trasferire Affari Tuoi nella città in cui vive, Milano. Mentre la prima è una certezza, la seconda non lo era sino a questa mattina quando, a confermare la nostra anteprima, ci ha pensato Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno: Stefano viene qua, nello studio di fianco al nostro. Il conduttore dell’ access di Rai 1, stanco di fare la spola ogni settimana da Roma, dove va in onda il gioco dei pacchi, ha chiesto e ottenuto dalla prossima stagione il trasloco presso gli studi Rai nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I pacchi di De Martino traslocano a Milano

Martina Miliddi fa esplodere Affari Tuoi: dal palco di Amici ai pacchi di De MartinoScopri perché l’ex ballerina di Amici ha sorpreso tutti nella puntata di Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino e come Thiago ha giocato la sua...

Martina Miliddi ad Affari Tuoi, l’ex ballerina di Amici guest star del gioco dei pacchi di Stefano De MartinoSbarca ad Affari Tuoi una vecchia conoscenza di Canale 5 e di Amici: si tratta di Martina Miliddi, ballerina lanciata televisivamente dal talent show...

Una raccolta di contenuti su Martino.

Temi più discussi: Affari Tuoi, Sanremo è finito ma De Martino non torna in onda: perché salta la puntata di stasera; Affari Tuoi non va in onda tutta la settimana: quando torna De Martino su Rai 1; Affari Tuoi, Sanremo è finito ma De Martino non torna in onda: salta la puntata del game show. Ecco perchè; L’investitura in diretta: il futuro del festival di Sanremo si chiama Stefano De Martino.

Sanremo, la ‘profezia’ di Fiorello su De Martino: ecco perché finirà malissimo (c'entra Amadeus)Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato l'investitura del prossimo direttore artistico del Festival. E non è mancato l'intervento di Al Bano. libero.it

Stefano De Martino trasloca e porta Affari Tuoi a Milano, lo rivela Antonella ClericiAntonella Clerici fa gli auguri a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo e svela che il conduttore lascia Roma e porta Affari Tuoi a Milano ... ultimenotizieflash.com

"All’indomani dell’incoronazione di Stefano De Martino a prossimo conduttore e direttore artistico, una riflessione su Cattelan diventa inevitabile" L'analisi - facebook.com facebook

La nomina in diretta di De Martino come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 raccoglie consensi. Ma anche perplessità: il fatto che Rai1 non abbia mai davvero testato il conduttore in prima serata è un limite x.com