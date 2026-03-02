I furbi dell’azzardo | tolleranza zero A 14 anni tra slot e scommesse Maxi multa e sigilli alla sala giochi

Due giovani di 14 anni sono stati sorpresi all’interno di una sala giochi, dove avevano accesso a slot e scommesse. Le autorità hanno applicato una maxi multa e hanno posto i sigilli sull’attività. Sono stati individuati mentre entravano nella sala, con cappelli calati sulla fronte e sguardi severi che controllavano l’ambiente.

Li ha visti entrare, il cappello sormontato dalla fiamma, sotto la visiera gli occhi severi che frugavano la sala. E ha fatto appena in tempo, un ultimo strattone alla leva, ad allontanarsi veloce dalla macchinetta, sullo schermo arance, ananas e soldi che giravano ancora. Ma è servito a poco. Quello studente, 14 anni, lì non doveva proprio stare. Così dice la legge, così diceva anche il cartello, vicino all'entrata della sala slot, così gli hanno detto i carabinieri. "E' severamente vietato ai minori di 18 anni", lettera morta quella scritta per il titolare, per il ragazzino. Seimila euro, la multa sonante sul tabellone della legge. E giù le luci, la sala giochi resterà chiusa per dieci giorni.