Guerra l’annuncio di Salvini sui soldati italiani

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è intervenuto a Milano in risposta alle richieste di dimissioni rivolte al ministro della Difesa Guido Crosetto. La questione riguarda la presenza di soldati italiani all’estero e ha acceso il dibattito nel panorama politico. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra le forze politiche sulla gestione della politica estera e della difesa nazionale.

Clima politico acceso sul fronte della politica estera e della difesa. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini interviene a Milano per rispondere alle richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni nei confronti del ministro della Difesa Guido Crosetto. Parole nette, che ribadiscono compattezza e fiducia all’interno della maggioranza di governo. Salvini, a margine di un appuntamento nel capoluogo lombardo, ha dichiarato: “Mi fido dei miei colleghi e ho fiducia nel loro operato. So che ciascuno di noi sta dando il massimo in un momento complicato”. Un messaggio chiaro rivolto sia alle opposizioni sia all’opinione pubblica, in una fase internazionale particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra

