Guerra Iran pioggia di missili sui soldati italiani | Tutto distrutto

Durante il conflitto in Medio Oriente, la base militare di Ali Al Salem in Kuwait è stata colpita da numerosi missili provenienti dall’Iran. I soldati italiani presenti sul sito riferiscono di aver assistito a un’intensa ondata di attacchi che ha causato ingenti danni alle strutture e interrotto le attività operative. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle eventuali vittime.

L'onda d'urto del conflitto in Medio Oriente investe anche la base militare di Ali Al Salem Air Base, in Kuwait, finita nel mirino della controffensiva di Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia Dire, la struttura avrebbe subito danni gravissimi a seguito dell'impatto di diversi missili. Le esplosioni avrebbero devastato in particolare l'area logistica della base, riducendo in cenere almeno 50 alloggi e distruggendo i parchi mezzi. Le immagini e le testimonianze parlano di edifici rasi al suolo e infrastrutture compromesse, con conseguenze pesanti sulla piena operatività del contingente presente. Nonostante la violenza dell'attacco, i militari italiani risultano tutti incolumi.