Guerra in Iran | Israele attacca il Libano Colpito un capo Hezbollah Rinviato vertice Ue a Cipro Borse in rosso

In risposta alle tensioni in Iran, Israele ha condotto un attacco in Libano, colpendo un leader di Hezbollah a Beirut. Nel frattempo, il vertice dell'Unione Europea a Cipro è stato rinviato, mentre le borse globali sono in calo. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con eventi che coinvolgono diverse aree e attori.

WASHINGTON – Attacco di Israele in Libano. l’Idf fa sapere di “aver colpito con precisione un importante terrorista di Hezbollah a Beirut”. Lo comunica il portavoce militare israeliano senza fornire ulteriore indicazioni. Ma secondo indiscrezioni che non trovano al momento nessuna conferma potrebbe trattarsi del leader di Hezbollah, Naim Qassem. CIPRO – La riunione informale dei ministri degli Affari Ue (Gac) prevista per oggi e domani a Cipro, è stata rinviata dopo che un drone ha colpito la base britannica di Akrotiri. Lo comunica la presidenza cipriota del Consiglio Ue. “Nelle prime ore del mattino – spiega un portavoce – si è verificato un singolo incidente con un drone che ha preso di mira la base di Akrotiri causando danni limitati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» Il Cremlino è «profondamente deluso» dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, la situazione sia...

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Attacco Iran, Idf: Operazione in Libano non imminente. Parigi a difesa Paesi Golfo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran, media: 'Israele non esclude invasione in Libano contro Hezbollah'. LIVE ... tg24.sky.it

Iran: guerra si estende, Israele bombarda Beirut, colpita ambasciata Usa in Kuwait(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - Si estende il conflitto in Medio Oriente dopo i raid lanciati sull'Iran da parte di Israele e Usa. Nella ... ilsole24ore.com

La guerra è tornata come risposta concreta alle tensioni tra Stati. Ma fino a che punto i popoli sono disposti ad accettarla — o addirittura a invocarla A #QuanteStorie, Giorgio Zanchini dialoga con il politologo Manlio Graziano sui meccanismi psicologici e ide facebook

Iran, la guerra si estende: Israele bombarda Beirut, esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha ilsole24ore.com/art/iran-trump… x.com