Kevin Benavides ha vinto per la prima volta alla Dakar. L'argentino ha affrontato la corsa con grande determinazione, aiutato anche dal supporto del fratello e da un preparatore psicologico. Ha spiegato che il segreto sta nella gestione degli sforzi e nell’attenzione al benessere mentale. Il successo arriva dopo tante fatiche e una strategia di preparazione che ha puntato anche sulla testa.

Vincere la Dakar è di per sé un’impresa. Riuscirci nonostante un infortunio impreziosisce ulteriormente il successo. È successo a Luciano Benavides. L’argentino, 30 anni, ha conquistato il Rally Raid più celebre beffando all’ultima tappa Ricky Brabec per soli 2 secondi. È il margine più risicato in questa competizione. Ma come si può gestire uno sforzo simile per due settimane vissute in un ambiente ostile come il deserto dell’Arabia Saudita? Durante un incontro aperto ai media, il pilota Ktm ha rivelato qualche retroscena. Benavides ha vissuto il primo momento difficile durante il Rally Raid in Marocco, nell’ottobre 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Benavides e le insidie della Dakar: "Sforzi da gestire, aiutato dal mio psicologo"

Nel rally di Hail, Luciano Benavides si è aggiudicato la vittoria tra le moto, mentre Daniel Sanders ha ripreso la testa della classifica generale della Dakar.

Il 3 gennaio è iniziata la Dakar 2026, con 787 concorrenti da 53 paesi e 421 veicoli.

