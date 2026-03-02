Grosseto | muore in Spagna studentessa dell’Erasmus

Una studentessa originaria di Castel del Piano, nel grossetano, è deceduta in Spagna, dove era ricoverata nel reparto di cardiologia di un ospedale locale. La giovane aveva partecipato a un programma Erasmus e si trovava nella città spagnola al momento del decesso. La notizia è stata riportata da fonti locali e riguarda il suo trasferimento in ospedale e la successiva scomparsa.

La giovane, originaria di Castel del Piano (Grosseto), è deceduta nell’ospedale della città spagnola dove era stata ricoverata nella cardiologia. Secondo quanto emerge, non aveva manifestato problemi di salute. A Napoli era iscritta al corso di Medicina Veterinaria. In un post su Fb gli studenti e il personale dell’ateneo napoletano esprimono “profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Cordoba”, “il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud. La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

