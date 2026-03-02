Graduatorie GPS 2026 28 aperte | Docentiit ti guida punteggio provincia domanda
A partire dal 23 febbraio 2026 alle 12:00, sarà possibile aggiornare le Graduatorie GPS per il biennio 202628. La procedura si apre per i docenti che desiderano presentare l’istanza di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. La piattaforma Docenti.it fornirà assistenza per le operazioni legate a punteggi, province e domande.
Si parte con l'aggiornamento GPS dal 23 febbraio 2026 alle ore 12:00. Si apre la finestra per presentare l'istanza di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), valide per il biennio 202628. La domanda si chiude il 16 marzo 2026 alle ore 23:59.
Graduatorie GPS 2026/28: come si presenta domanda, punteggio titoli e servizi, nuovo algoritmo [LO SPECIALE]Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze,...
