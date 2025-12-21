Ahmed e gli altri | gli eroi qualunque che hanno affrontato i terroristi Anche brandendo una zanna di narvalo

Ahmed e gli altri: gli “eroi qualunque” che hanno affrontato i terroristi, anche brandendo una zanna di narvalo. In situazioni di pericolo, sono le azioni di persone ordinarie a dimostrare che il coraggio può manifestarsi in modi inaspettati. Ci sono momenti in cui la normalità viene squarciata dalla violenza e dal terrore, in cui la storia accelera all’improvviso e ci sbatte in faccia che no, non è finita, che l’azione può cambiare il corso

Ci sono momenti in cui la normalità viene squarciata dalla violenza e dal terrore, in cui la storia accelera all'improvviso e ci sbatte in faccia che no, non è finita, che l'azione può cambiare il corso degli eventi. È in quegli istanti, quando tutto sembra cedere e molti effettivamente lo fanno, che accade qualcosa di sorprendente: l'uomo comune, l'insospettabile, quello che fino a un secondo prima era solo un passante, un lavoratore, un padre o una madre di famiglia, trova dentro di sé la forza di diventare altro. Di diventare eroe. Ahmed al Ahmed: il fruttivendolo che a Bondi Beach ha saputo diventare eroe.

Gefen Biton, israeliano di 30 anni che si trovava al Bondi Beach di Sydney il giorno del massacro. Gefen è stato colpito mentre cercava di aiutare Ahmed al Ahmed a fermare uno dei terroristi nel massacro. Biton e' in condizioni critiche e ancora in terapia intensiva.

