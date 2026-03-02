Gli accessori in pelle indossati dalla Regina e dalle star

Gli accessori in pelle indossati dalla Regina e dalle star richiamano una tradizione lunga più di un secolo. Tutto ha avuto inizio oltre 115 anni fa in una piccola bottega sui Navigli di Milano, dove Luigi Locati iniziò a decorare libri sacri. Da allora, questa storia si intreccia con il mondo dell’alta moda e delle personalità di spicco, mantenendo viva la passione per i dettagli in pelle.

UNA STORIA iniziata più di 115 anni fa in una piccola bottega sui Navigli a Milano, quando Luigi Locati comincia a occuparsi della decorazione di libri sacri. In pelle ovviamente. Per poi passare nel 1908 a produrre pochette e borse che hanno costruito una parte della storia della moda. Le più storiche vengono racchiuse nella Royal Collection, e hanno vestito famiglie reali provenienti da tutto il globo: dalla regina Elisabetta II d'Inghilterra all'imperatrice Masako del Giappone passando per le dive più famose, prima tra tutte Grace Kelly. Ancora oggi, sotto la guida di Daniele Amato (settima generazione dei Locati), Leu Locati continua a ricoprire un ruolo importante nella moda del lusso a livello internazionale.