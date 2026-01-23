Durante l'inverno, la pelle è soggetta a stress e sbalzi di temperatura che possono causare secchezza, screpolature e imperfezioni. Scegliere gli attivi giusti permette di proteggere e nutrire la pelle, rispondendo alle diverse esigenze stagionali. Con un approccio semplice e mirato, è possibile mantenere un aspetto sano e idratato anche nelle giornate più fredde.

L’inverno mette a dura prova la pelle: ci si guarda allo specchio e si vede il viso più stanco e tirato e il colorito più spento. Per non parlare delle screpolature e delle imperfezioni causate dai brindisi e dai dolci che ci siamo (giustamente) goduti durante le feste. Anche la nostra pelle ha bisogno di un “ reset ” all’inizio dell’anno, e di qualche coccola in più. Il primo passo è ascoltare i suoi bisogni e le sue caratteristiche: è più sensibile e delicata del solito? Ha bisogno di luminosità? Serve un piccolo detox? La guida completa e i prodotti più efficaci. Il detox per la pelle con imperfezioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Coccolare la pelle in inverno: gli attivi giusti per ogni problema, dalle imperfezioni alle screpolature per il freddo

Leggi anche: SOS inverno: come salvare la pelle disidratata con la skincare e gli integratori giusti

Leggi anche: Le 6 giacche in pelle che trasformano ogni outfit: guida all’acquisto autunno inverno 2025.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: SOS Pelle Sensibile: il nuovo kit Veralab che coccola la pelle delicata; GOOVI SPLASH ME BABY: la nuova routine in 3 step per un boost di idratazione fino a 100 ore; Claudia Winkleman, 53 anni, giura per la crema idratante Amazon da £ 6 per una pelle radiosa.

Pelle secca e screpolata?Ecco come coccolare al meglio le vostre maniIl vero segreto per mani sempre morbide e curate è agire per tempo, prima ancora che arrivi l’inverno. Scegliere con anticipo la crema mani più adatta alle pelli secche e screpolate può fare la ... grazia.it

Australian Gold Italia. Ariana Grande · intro (end of the world). Voglia di vibes sun-kissed e pelle da coccolare Con Aloe Ocean Water, ogni applicazione è un’ondata di freschezza: idrata, calma e regala un’incredibile sensazione di energia @australian facebook