Durante la notte di Natale del 1940, a Roma, un uomo cammina sotto la neve, un evento insolito per la città in tempo di guerra. È il primo Natale con la neve da molti anni e segna un momento particolare nella storia della capitale. La scena si svolge in un contesto di guerra, mentre un uomo si muove tra le strade illuminate dalla neve.

Un uomo cammina sotto la neve, a Roma, la notte di Natale del 1940. È un Natale particolare: il primo in tempo di guerra e uno dei rarissimi in cui la neve cade sulla capitale. Sul colle del Pincio, tra le statue dei grandi italiani, quell’uomo anziano ed elegante inizia a raccontare la sua storia. Una storia che ha dell’incredibile: ha festeggiato la propria nascita 246 volte. Comincia così L’uomo che pesò l’eternità, il romanzo di Giuseppe Bresciani che attraversa due secoli e mezzo di storia europea intrecciando eventi reali, esoterismo, passioni e riflessioni profonde sul senso dell’esistenza. Il fascino del Conte di Saint Germain. Al centro del libro c’è una figura realmente esistita nel Settecento: il Conte di Saint Germain, personaggio enigmatico attorno al quale si è sviluppata nei secoli la leggenda dell’immortalità. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

