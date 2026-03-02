Giulia Pisani racconta di non essere stata convocata in Nazionale a causa della sua altezza, anche se aveva già giocato a livello professionistico. Dopo aver trascorso una vita nel volley, ha deciso di passare alla tribuna stampa per commentare le partite delle squadre italiane. Ora, si prepara ad affrontare le sfide più impegnative per il calcio italiano.

Una vita prima sul campo da volley, poi in tribuna stampa a commentare le gesta delle grandi imprese delle squadre italiane. Giulia Pisani è senza ombra di dubbio una delle più importanti commentatrici tv, nonché l’unica ad aver avuto l’onore di poter raccontare al mondo lo straordinario doppio oro della Nazionale azzurra conquistato rispettivamente alle Olimpiadi 2024 oltre che ai Mondiali 2025. L’ex giocatrice è stata intercttata dai microfoni di Focus, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Alice Liverani. In prima battuta, Pisani ha parlato dei suoi inizi e del motivo per cui ha intrapreso il suo cammino nella pallavolo: “La maestra di ginnastica artistica mi faceva piangere, quindi mi ero stufata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulia Pisani: “Non fui convocata in Nazionale perché troppo bassa. Per l’Italia arriva la parte più difficile”

Tredicesima, quando arriva (e perché è più bassa dello stipendio): le date e gli importi. La guida completaProvincia TutteTutteChietiL'AquilaPescaraTeramoTutteMateraPotenzaTutteCatanzaroCosenzaCrotoneReggio CalabriaVibo...

Intervista a Giulia Pisani e Marco Fantasia