Dicembre è il mese dell'arrivo della tredicesima, molto attesa dai lavoratori anche in vista delle festività natalizie. Una mensilità aggiuntiva, un?iniezione di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tredicesima, quando arriva (e perché è più bassa dello stipendio): le date e gli importi. La guida completa