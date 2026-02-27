Riposto ciclone Harry | martedì la consegna dei lavori del primo bacino

Martedì prossimo a Riposto si terrà la consegna ufficiale dei lavori del primo bacino del porto, rappresentando un passo importante per lo sviluppo marittimo ed economico della città. L’evento segna la conclusione di una fase di lavori e l’inizio di una nuova stagione per il settore portuale locale. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti delle autorità e degli operatori portuali.

Una data importante per il futuro marittimo ed economico di Riposto: martedì prossimo saranno ufficialmente consegnati i lavori del primo bacino del porto. L'annuncio arriva dal deputato regionale del Mpa, Santo Primavera, che ha coordinato l'iter burocratico e tecnico per sbloccare una.

Riposto, la giunta comunale chiede lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone HarryLa giunta municipale di Riposto questa mattina ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza per il territorio comunale a seguito dei...

Riposto, martedì la consegna dei lavori del primo bacino del porto. Sammartino: Impegno rispettato
Dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi al porto di Riposto in vista del ripristino in somma urgenza di circa cento metri di banchina del molo foraneo ecco finalmente una buona notizia: martedì prossimo

Riposto, consegna dei lavori del primo bacino: svolta per il Porto dell'Etna
I danni provocati dal ciclone Harry hanno infatti messo in difficoltà diversi piccoli approdi della costa ionica. In questo contesto, il porto di Riposto potrà assumere un ruolo chiave come porto

