Architetti del sogno | Gaudi e Don Chisciotte l’opera celebra il potere dell’immaginazione

Un incontro tra fantasia e coraggio prende forma al Quadriportico del Sentierone con l’installazione “Architetti del sogno: Gaudì e Don Chisciotte”. Commissionata dall’ Associazione culturale X Bergamo Ets, licenziataria di TedxBergamo, e realizzata dal José Molina Lab, l’opera celebra il potere dell’immaginazione come motore di progresso e trasformazione. La struttura fonde l’architettura visionaria di Gaudì con le illustrazioni di Gustave Doré dedicate a Don Chisciotte. L’architetto catalano ha dimostrato come fantasia e materia possano plasmarsi in opere d’arte uniche, mentre il celebre “cavaliere errante” simboleggia il coraggio di credere in un mondo migliore, anche di fronte alle difficoltà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

