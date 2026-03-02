Galeata al via i corsi di smartphone di Auser
Martedì alle 15 sono iniziati i corsi di smartphone organizzati da Auser alla sede di via Cenni 10. Le lezioni si tengono ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 17 e dureranno fino al 17 marzo. I corsi sono gratuiti e rivolti ai partecipanti interessati a migliorare l’uso del telefono. L'iniziativa si svolge nel pomeriggio presso la sede dell’associazione.
Prendono il via nel pomeriggio di martedì alle 15, i corsi di smartphone organizzati da Auser. I corsi, gratuiti, sono in programma ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 17, fino al 17 marzo, alla sede dell’associazione Teodorico, in via Cenni 10. I corsi sono organizzati in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Sicurezza stradale: un giovane su due guida usando lo smartphone. Ma i corsi di formazione possono cambiare le abitudini
Imparare a utilizzare lo smartphone: a Meldola corsi ogni martedì e venerdì pomeriggioLa sede dei corsi - organizzati in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è...