Galeata al via i corsi di smartphone di Auser

Martedì alle 15 sono iniziati i corsi di smartphone organizzati da Auser alla sede di via Cenni 10. Le lezioni si tengono ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 17 e dureranno fino al 17 marzo. I corsi sono gratuiti e rivolti ai partecipanti interessati a migliorare l’uso del telefono. L'iniziativa si svolge nel pomeriggio presso la sede dell’associazione.