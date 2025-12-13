Fondazione Collodi | Giordano Bruno Guerri nuovo presidente

Giordano Bruno Guerri è stato nominato nuovo presidente della Fondazione Nazionale 'Carlo Collodi' di Pescia, consolidando il suo ruolo nel promuovere e valorizzare il patrimonio culturale legato al celebre autore di

Giordano Bruno Guerri è il nuovo presidente della Fondazione Nazionale 'Carlo Collodi' di Pescia (Pistoia). Lo storico, saggista, giornalista e accademico, presidente della Fondazione 'Il Vittoriale degli Italiani', la casa-museo di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera, prende il posto di Pier Francesco Bernacchi, che resta comunque nel consiglio generale quale membro a vita L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

