Fuoco incrociato tra Israele e Iran Attacchi a Beirut ed Esplosioni a Gerusalemme Dubai Doha e Bahrain Evacuato l' aeroporto di Cipro Precipitano 3 F-15 in Kuwait

Nella giornata di sabato, sono stati registrati diversi eventi tra Israele, Iran e altre aree del Medio Oriente. Sono stati segnalati attacchi a Beirut e esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e nel Bahrain, mentre l'aeroporto di Cipro è stato evacuato. Nel Kuwait, tre F-15 sono precipitati. L'operazione militare congiunta tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran è continuata anche dopo l'eliminazione di Ali Khamenei.

L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato. Nuove ondate di raid hanno continuato ad abbattersi sul Paese, colpendo le infrastrutture missilistiche ed altre figure chiave dell'establishment. I Pasdaran, nonostante gli avvertimenti della Casa Bianca, hanno lanciato quella che hanno definito una risposta "su vasta scala" sulle basi Usa nel Golfo e sulle città israeliane. E' una guerra dal cielo e dal mare, con missili che hanno preso di mira la portaerei Lincoln, mentre gli americani hanno rivendicato di aver affondato nove navi da guerra iraniane ed il quartier generale della loro Marina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Israele attacca il Libano. L'Aiea: 'Possibili emissioni radioattive da raid su siti iraniani'. Rinviato il vertice Ue a CiproFuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. ansa.it

Israele attacca il Libano, lanciato un ordine di evacuazione. Decine di morti, centinaia di feritiDubbi sulla morte dell'ex presidente Ahmadinejad. Continua l'offensiva di Stati Uniti e Israele, raid su Teheran. La Repubblica islamica reagisce, missili su Tel Aviv. Starmer: Washington può usare le ... ansa.it

